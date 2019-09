Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer befürwortet eine antragslose Auszahlung von Kinder- und Elterngeld.

Entsprechend äußerte sich Kramp-Karrenbauer in einer Rede beim 33. Bundesdelegiertentreffen der Frauen Union in Leipzig. In Österreich sei es möglich, dass der Staat eine Leistung, die dem deutschen Elterngeld entspreche, automatisch zahle. Die notwendigen Daten wie Steuernummern und Geburtsurkunden seien schließlich beim Staat gespeichert. Es sei dringend notwendig, Schneisen in die ausufernde Bürokratie in Deutschland zu schlagen, betonte die CDU-Chefin. Dies würde Tausende junge Eltern entlasten. Kramp-Karrenbauer verlangte zudem, den Frauenanteil in Ämtern und Parlamenten zu erhöhen.