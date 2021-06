Mehrere Minister der Bundesregierung haben sich gegen den Vorschlag ausgesprochen, das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre zu erhöhen.

Finanzminister Scholz von der SPD sprach von einem Horrorszenario, das dazu dienen solle, Rentenkürzungen durchzusetzen, für die es in dieser Zeit keinen Anlass gebe. Zuvor waren auch Arbeitsminister Heil, SPD, und Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, auf Distanz gegangen. Altmaier betonte die Unabhängigkeit des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium. Dieser hatte in einem Gutachten vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre anzuheben. Andernfalls drohten - so wörtlich - ab 2025 schockartig steigende Finanzierungsprobleme.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.