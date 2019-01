Die SPD will Unterschiede bei Einkommen und Altersbezügen zwischen Ost und West abbauen.

Nach einer Vorstandssitzung hieß es, es gebe in Deutschland de facto seit fast 30 Jahren eine "Rentenmauer und Tarifmauer". Diese stünden damit bereits länger als die Berliner Mauer gestanden habe. In einem Papier werden unter anderem eine Rentenangleichung bis 2025, eine Mindestvergütung für Auszubildende sowie eine Grundrente für Geringverdiener vorgeschlagen.



Auch der CDU-Vorstand befasste sich mit Maßnahmen für Ostdeutschland und brachte eine gesamtdeutsche Strukturförderung für die Zeit nach der geplanten weitgehenden Abschaffung des Solidaritätszuschlags ins Gespräch. So solle der Osten zu einer Innovationsschmiede werden, etwa bei digitalen Forschungszentren und Elektromobilität.



In diesem Jahr finden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen statt.