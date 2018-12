In Deutschland gibt es nach Einschätzung der Vereinten Nationen schwere Defizite bei der Umsetzung der sozialen Menschenrechte.

In bestimmten Pflegeheimen lebten viele Menschen unter entwürdigenden Bedingungen, heißt es in einem Bericht des UNO-Sozialrates, aus dem die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert. Die Bundesregierung müsse mehr Geld in die Pflege stecken und Einrichtungen häufiger und gründlicher kontrollieren.



In dem Dokument wird zudem darauf hingewiesen, dass in Deutschland mehr als 2,5 Millionen Kinder in Armut leben. Bezweifelt wird, dass die Leistungen für Kinder ausreichten, um den grundlegenden Bedarf zu decken. Mit Blick auf Hartz-Vier-Empfänger werden eine Anhebung der Grundsicherung sowie ein Stopp von Leistungskürzungen gefordert.



Moniert wird ferner, dass etwa 1,2 Millionen Menschen trotz einer Beschäftigung auf Sozialleistungen angewiesen seien. Nötig sei deswegen eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns.