Sozialverbände und die Gewerkschaft Verdi fordern eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung.

Diakonie-Vorstand Loheide erklärte in Berlin, nötig sei eine bedarfsdeckende Sozialversicherung. Derzeit stiegen die Kosten in der Pflege, während die Leistungen der Versicherung gedeckelt seien. Verdi-Vorstandsmitglied Bühler sagte, die Bundesregierung dürfe nicht länger ignorieren, dass es extremen Handlungsdruck gebe.



Die Verbände fordern zugleich eine bessere Bezahlung von Fachkräften in der Pflege. Der AWO-Vorsitzende Stadler betonte, es dürfe nicht sein, dass die Arbeit an Maschinen bei gleicher Qualifikation höher angesehen sei und besser bezahlt werde als die Arbeit an Menschen.