Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von sozialer Mindestsicherung ist im vergangenen Jahr gesunken.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Zum Jahresende 2018 befanden sich den Angaben zufolge 7,2 Millionen Menschen in Deutschland in der Mindestsicherung. Das seien 8,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der Anteil ging damit das dritte Jahr in Folge zurück. 2017 waren es noch 9,2 Prozent, 2016 sogar 9,5 Prozent. Die Quote sank in den ostdeutschen Bundesländern deutlich stärker als im Westen. Besonders hoch sei die Quote derzeit in Bremen, Berlin und Hamburg mit jeweils mehr als 13 Prozent.



Die soziale Mindestsicherung bezieht sich auf Leistungen des Arbeitslosengelds II, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Regelleistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz.