Der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Schmidt, hat das SPD-Konzept für eine Sozialstaatsreform kritisiert.

Die Partei schicke sich an, das arbeitsmarkt- und rentenpolitische Rad wieder zurückzudrehen, sagte Schmidt der "Süddeutschen Zeitung". Die lange Bezugsdauer von Arbeitslosengeld sei ein Problem gewesen, das mit der Agenda 2010 überwunden worden sei. Bis dahin sei dies allzu häufig als eine recht auskömmliche Brücke in die Rente missbraucht worden, beklagte Schmidt.



Das am Sonntag vom SPD-Vorstand beschlossene Konzept sieht unter anderem einen längeren Bezug des höheren Arbeitslosengeldes I für ältere Erwerbslose vor. Die SPD will mit der Forderung nach einer Aufweichung von Hartz IV ihr linkes Profil wieder schärfen.