Bei vielen Kindern und Jugendlichen gibt es Defizite beim Gemeinschaftssinn.

Das zeigt die Untersuchung eines Forschungsteams der Universität Bielefeld. Demnach haben 22 Prozent der Sechs- bis Elfjährigen einen unterentwickelten Gemeinschaftssinn, bei den Zwölf- bis 16-Jährigen sind es sogar 33 Prozent. Fast drei Viertel der befragten Kinder seien zumindest teilweise gleichgültig gegenüber Leidtragenden und hätten für deren Problemlagen lediglich ein "selber Schuld" übrig. Ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen sei sogar stark überzeugt von dieser Haltung.



Auffällig ist der Geschlechterunterschied: Mädchen sind laut dem Wissenschaftsteam durchweg empathischer und sozialer als Jungen. So zeigten sich 76 Prozent der befragten männlichen Jugendlichen nicht sehr empathisch.



Die Studie hat auch untersucht, wie groß der Einfluss der Eltern auf das Verhalten der Kinder ist. Hier kommt sie zu dem Schluss: auf positive Aspekte, wie zum Beispiel Empathie haben sie kaum Einfluss, dafür aber auf negative, also wenn Kinder und Jugendliche zum Beispiel andere abwerten. Auch der finanzielle Hintergrund spielt eine Rolle. So neigten etwa die Hälfte der Jugendlichen mit niedrigem sozioökonomischen Status dazu, Randgruppen und Minderheiten abzuwerten. Bei Teenagern aus reicheren Haushalten waren es 16 Prozent.



Für die Studie wurden knapp 1.000 Kinder und Jugendliche und ihre Eltern befragt. Ihnen wurden Antwortmöglichkeiten vorgegeben wie: "Wenn ein anderes Kind traurig ist, versuche ich, es zu trösten". In Auftrag gegeben wurde die Studie vom Chemiekonzern Bayer.