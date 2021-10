Vor der morgigen konstituierenden Sitzung des Bundestags fordert der Sozialverband Deutschland schnelle Hilfen angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise.

Menschen mit geringem Einkommen gerieten zunehmend in Existenznot, sagte Präsident Bauer in Berlin. Man könne jetzt nicht auf ein Ende der Koalitionsverhandlungen warten, sondern müsse sofort handeln. Bauer schlug die unbürokratische Auszahlung eines Energiekostenzuschlags vor. Andere europäische Länder hätten bereits Maßnahmen ergriffen, um das Leid der Menschen zu lindern. Ähnlich hatte sich die Grünen-Politikerin Göring-Eckardt geäußert. Der Staat müsse Geringverdiener und Leistungsempfänger in die Lage versetzen, kurzfristige Preisspitzen auffangen zu können, sagte sie der "Bild am Sonntag".

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.