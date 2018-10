Wegen der steigenden Mieten in Deutschland geraten nach einer neuen Studie mehr als eine Million Haushalte unter das Hartz-Vier-Niveau.

Betroffen seien vor allem Bewohner in Großstädten, teilte der Sozialverband Deutschland mit. Geringverdiener müssten inzwischen bis zu 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufbringen. Dadurch seien viele Haushalte so arm, dass ihr restliches Einkommen unter dem Hartz-Vier-Niveau liege. In den nächsten Jahren dürfte sich die Situation noch verschärfen, wenn viele Beschäftigte in Rente gingen.



Der Präsident des Sozialverbandes, Bauer, forderte ein umfassendes Investitionsprogramm für die öffentliche Wohnraumförderung. Keinesfalls dürften die Probleme am Wohnungsmarkt allein dem Kräftespiel der Wirtschaft überlassen werden.