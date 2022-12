Auch in Deutschland sind nach Angaben der Sozialverbände immer mehr Kinder von Armut bedroht. (www.imago-images.de)

Alle Kinder müssten mit einer Grundsicherung von bis zu 695 Euro monatlich abgesichert werden, gestaffelt nach der Einkommenssituation der Eltern, fordert die Vorstandsvorsitzende des Verbands, Engelmeier, in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie befüchte, dass sich die Kindergrundsicherung verzögere und zu einem Wahlkampfthema bei der nächsten Bundestagswahl 2025 werde. Man könne sich aber keine Verzögerungen mehr leisten. Kinder seien in Deutschland besonders von Armut betroffen.

Bundesfamilienministerin Paus strebt für den Herbst kommenden Jahres einen fertigen Gesetzentwurf für die neue Kindergrundsicherung an. Eckpunkte dafür will die Grünen-Politikerin Anfang des Jahres vorstellen. Die Bundesregierung will mit der neuen Kindergrundsicherung unterschiedliche Familienleistungen wie das Kindergeld bündeln. Ziel der Reform ist es, dass Familien einfacher von Leistungen profitieren können. Wie hoch die Kindergrundsicherung sein könnte, ist bisher nicht klar.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.