Bundesarbeitsminister Heil erwartet in den kommenden zwei Jahren stabile Beiträge für die Sozialversicherungen.

Der SPD-Politiker sagte in Berlin, trotz erhöhter Kurzarbeit und steigender Arbeitslosigkeit rechne er nicht damit, dass es in diesem oder im nächsten Jahr zu Erhöhungen komme. Die Sozialkassen stünden zwar durch vermehrte Ausgaben und wegbrechende Einnahmen unter Druck. Es sei aber konjunkturell geboten, die Sozialabgaben konstant zu halten.



Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Mai erneut gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren bundesweit zwei Millionen 813-tausend Menschen ohne Job, 169-tausend mehr als im April. Die Arbeitslosenquote stieg im Mai um 0,3 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent.



Zugenommen hat auch die Zahl der Kurzarbeiter. Im Mai wurde von den Unternehmen für rund eine Million Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet, nach zusammen fast 11 Millionen im März und April. Die Zahl der tatsächlichen Kurzarbeiter liegt erfahrungsgemäß allerdings deutlich darunter, weil Unternehmen die Anzeigen zum Teil vorsorglich vornehmen.

