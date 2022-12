Wie können ältere Menschen länger im Job bleiben - diese Frage sollten sich Unternehmen und Gewerkschaften stellen. (imago / Andreas Prost)

Bekanntlich schafften es viele nicht, aus psychischen oder körperlichen Gründen bis zum gesetzlichen Renteneinstrittsalter zu arbeiten, sagte Sell im Deutschlandfunk . Die Frage müsse also sein: Wie kann die Arbeitswelt so umgebaut werden, dass über 60-Jährige möglichst lange im Beruf belieben können. Der Wissenschaftler forderte, Arbeitgeber und Gewerkschaften auf, gemeinsam Konzepte zu entwickeln.

Steigende Polarisierung zwischen armen und reichen Rentnern

Sell wies darauf hin, dass innerhalb der nächsten15 Jahre jeder dritte Erwerbstätige mit der Arbeit aufhören werde. Das Problem spitze sich zu, wenn die sogenannten Babyboomer in Rente gingen. Es fehlten dann nicht nur Fachkräfte sondern generell Arbeitskräfte. Es stelle sich auch die Frage, wie deren Rente finanziert werde. Die Polarisierung zwischen armen und reichen Rentnerinnen und Rentnern steige schon jetzt.

Der Sozialverband VdK, plädierte dafür, Geringverdiener nicht zu vergessen, die körperlich hart arbeiten. Die Debatte um eine 'Rente mit 70' gehe in eine völlig falsche Richtung, sagte VdK-Präsidentin Bentele in Berlin. Vielmehr sei ein Renten-Konzept für Geringverdiener nötig, die nicht bis zur Regelaltersgrenze arbeiten könnten. Es sei zynisch, einer Reinigungsfrau zu sagen, dass sie gerne bis 70 arbeiten dürfe. Durch solche Debatten verliere diese Frau nur den Glauben an die Politik, sagte Bentele.

Studie: Rentner mit hoher beruflicher Belastung haben kürzere Lebenserwartung

Zahlen einer DIW-Studie, die der VdK in Auftrag gegeben hatte, zufolge leben Rentnerinnen und Rentner mit einst hoher beruflicher Belastung drei Jahre weniger im Vergleich zu jenen mit geringerer Belastung. Bundeskanzler Scholz hatte gesagt, es gelte den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter von 67 Jahren arbeiten könnten. Das falle vielen heute schwer. Er verwies auf Prognosen von Fachleuten, denen zufolge bis zum Ende des Jahrzehnts etwa sechs Millionen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen werden.

Die Ampelparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass es keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von derzeit 67 Jahren geben soll. Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung gehen die Menschen in Deutschland immer häufiger früh in Rente. Viele scheiden demnach bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus.

