Gesellschaft in der Corona-Pandemie Soziologe Bude: "Die meisten legen sich selbst etwas zurecht"

Der Soziologe Heinz Bude sieht die deutsche Gesellschaft in der Corona-Pandemie in einem orientierungslosen Zustand. [Bude sagte im Deutschlandfunk|https://www.deutschlandfunk.de/interview-mit-dem-soziologen-heinz-bude-zu-orientierung-in-pandemie-dlf-54b90397-100.html]: "Die Bundesregierung und der Kanzler haben verpasst, die Deutung der Lage an sich zu ziehen, die Daten der Wissenschaft helfen nicht mehr so richtig weiter und nun fangen die Menschen an, sich ihre eigene Regeln zurecht zu legen."

29.01.2022