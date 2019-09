Die Demokratie ist nach Ansicht des Soziologen Helmut Willke mit komplexen Problemen überfordert.

Dies zeige die Brexit-Krise in Großbritannien, sagte Willke im Deutschlandfunk Kultur. Zwar habe sich das britische Unterhaus gestern auf einen Gesetzentwurf geeinigt, einer konstruktiven Lösung für die Umsetzung des Brexit sei man dabei aber nicht näher gekommen. Willke betonte zwei grundlegende Schwächen der Demokratie im 21. Jahrhundert: Politik in ihr sei nicht strategiefähig, weil sie sich an den nächsten Wahlen orientiere. Zudem lerne sie erst aus Krisen und Katastrophen und korrigiere damit immer erst im Nachhinein. Gegenwärtige Probleme wie der Klimawandel oder die Regulierung der Finanzsysteme erforderten aber ein früheres Eingreifen, betonte der Soziologe.



Das britische Unterhaus hatte gestern einem Gesetzentwurf zugestimmt, der Premier Johnson dazu zwingt, eine dreimonatige Verlängerung der Brexit-Frist zu beantragen, falls es bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit Brüssel gibt.