Gestiegene Gaspreise

In einigen Ohren müsse der Satz "you never walk alone" wie Hohn klingen, sagte Lessenich im Deutschlandfunk. Scholz sei schließlich mitverantwortlich für die Durchsetzung der Hartz-Vier-Gesetze und für den großen Niedriglohnsektor in Deutschland. Seit Jahrzehnten gebe es die Konkurrenz um Bildung. Diese strukturelle Weichenstellung sei lediglich eine Beschleunigung in der Ukraine-Krise. Einige Menschen hätten überhaupt nicht die Möglichkeit gestaltend zu wirken. Solidarität bedeute aber, gemeinsam einen Missstand zu packen und zu beseitigen.

Lessenich betonte, viele Haushalte hätten großen Gestaltungsspielraum und müssten deshalb sicherlich nicht frieren. Viele Deutsche hätten einen sehr eingeschränkten nationalen Blick. Sie hätten den Eindruck, dass insbesondere Deutschland von der Ukraine-Krise betroffen sei. Diese eingeschränkte Sichtweise habe es auch schon in der Flüchtlingskrise und in der Finanzkrise gegeben, meinte der Soziologe.

