Umweltschutz ist nach Ansicht des Münchner Soziologen Armin Nassehi zum dominanten politischen Thema geworden, das neue Koalitionen und Lösungsansätze erfordert und auch aufzeigt.

Nassehi sagte im Deutschlandfunk, wenn man sehe, dass ein Mann wie Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU das ökologische Thema entdeckt habe, dann sei das nicht nur Parteistrategie, sondern es könnten "durchaus neue Sichtachsen entstehen". Um die großen aktuellen Probleme wie Klimawandel, Migration oder Identität zu lösen, müsse man neue Koaltionen bilden, so der Soziologe, "nicht nur Parteikoalitionen, sondern Koalitionen verschiedener Milieus". Nassehis verweist in diesem Zusammenhang auf einen Kulturkampf: zwischen den großstädtischen gebildeten Eliten und jenen, die nicht weniger gebildet seien, aber sich in anderen Lebensformen befinden. Letztendlich dürfe man die Suche nach Lösungen nicht alleine in die Hände der politischen Parteien legen.