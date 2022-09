Energiekrise

Matthias Quent. (imago / Florian Gärtner)

Es sei zwar ein demokratisches Recht, gegen die Politik zu protestieren, und dafür gebe es auch gute Gründe, sagte der Professor von der Hochschule Magdeburg-Stendal der Deutschen Presse-Agentur. Ein Großteil der Proteste werde aber nicht aus einer materiellen Betroffenheit heraus organisiert. Führende Politiker der Ampel-Koalition wie Kanzler Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) würden bei öffentlichen Auftritten immer schärfer angegangen, und überall seien dabei die AfD oder verschiedene, vor allem rechtsradikale, verschwörungsideologische Netzwerke aktiv. Gerade bei solchen "rechten Protesten" würde "ja nicht für soziale Gerechtigkeit, Gleichheit oder höhere Steuern" demonstriert. "Dummerweise" gelinge es diesen Netzwerken jedoch, "ihre Proteste wie spontane Bürgerproteste aussehen zu lassen."

"Weitere Entlastungen allein werden die Lage nicht beruhigen"

Quent, der zu Rechtsextremismus und Radikalisierung forscht, betonte, das kenne man schon aus den Corona-Demonstrationen. Es lasse sich "eine Art Themen-Hopping" von Akteuren erkennen, die eigentlich andere Interessen haben und die "letztlich die liberale Demokratie abschaffen wollen". Das sei im Grunde die "alte Pegida-Strategie"; die Gruppe "Pegida" versuchte auf dem Höhepunkt der Zuwanderung von Geflüchteten 2015/2016 islamfeindliche und rassistische Motive zu kaschieren und sozialpolitische in den Vordergrund zu stellen. Vor diesem Hintergrund werden die erwarteten Proteste nach Einschätzung des Soziologen durch weitere Entlastungen allein nicht zu beruhigen sein.

Ostdeutschland betrifft die Problematik laut Quent stärker als den Westen. Einerseits sei das Anschlusspotenzial aufgrund der schwierigeren finanziellen Situation und der Ungleichheit hier größer. Auf der anderen Seite sei aber vor allem das Netzwerk und die Akteurslandschaft derjenigen, die diese Krise für ihre Zwecke ausnutzen könnten und wollten, stärker ausgeprägt. Das entspricht dem Soziologen zufolge auch der erklärten Strategie rechter Netzwerke. Sie laute: "Wir übernehmen den Osten und von dort aus greifen wir den Westen an."

Verfassungsschutz mit ähnlichen Beobachtungen

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet nach eigenen Angaben ebenfalls, "dass eine radikalisierte Minderheit aus Rechtsextremisten, Delegitimierern, Reichsbürgern und Verschwörungsgläubigen sich in Stellung bringt, um Themen wie den Krieg in der Ukraine, steigende Preise, Inflation und die Corona-Pandemie zu besetzen und zur Mobilisierung zu missbrauchen". Hinzu komme, dass Russland Cyberangriffe und Desinformation als hybride Hebel einsetze, um die Gesellschaft in Deutschland zu spalten. "Wir beobachten genau, ob sich die verbale Agitation im Internet in einer Mobilisierung für verfassungsschutzrelevante Aktivitäten in der Realwelt niederschlägt", hieß es: "Bisher gibt es noch keine Anzeichen für flächendeckende staatsfeindliche Proteste oder gar gewalttätige Massenkrawalle."

Erste "Montagsdemo" kommende Woche

Kritiker der Bundespolitik warnten davor, die Proteste vorschnell in eine "rechte Ecke" zu stellen. AfD und Linke kündigten einen "heißen Herbst" an. Kommenden Montag soll es eine erste Demonstration der Linken in Leipzig geben. Parteichef Schirdewan sagte im ARD-Fernsehen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen eine "soziale Katastrophe" voraus. Laut dem ZDF-"Politbarometer" vom August bejahen 71 Prozent die Frage, ob Deutschland die Ukraine trotz hoher Energiepreise hierzulande weiter unterstützen sollte. Zugleich ist die Unzufriedenheit über das Gegensteuern der Bundesregierung hoch. Nach Ansicht von 58 Prozent aller Befragten unternimmt die Ampelkoalition zu wenig, um die Bürger angesichts der hohen Preise zu entlasten.

Bundesaußenministerin Baerbock warnte im Juli auf einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland, man müsse sich wegen der von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise im Herbst und Winter womöglich mit "Volksaufständen" beschäftigen. Kanzler Scholz betonte indes, er rechne nicht mit sozialen Unruhen.

Scholz als "Volksverräter" beschimpft

Für Aufsehen hatte zuletzt ein Auftritt Scholz' während seiner Sommertour in Neuruppin gesorgt, wo er sich massiven und lautstarken Unmutsbekundungen mit "Volksverräter"- und "Lügner"-Rufen gegenüber sah. Gegen seinen Vizekanzler Habeck wollte die rechtsextreme Splitterpartei "Freie Sachsen" auf dem Marktplatz in Heidenau eine Art öffentlichen Schauprozess veranstalten, was Gerichte verboten.

