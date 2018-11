Die Babyboomer, die 68-er, die Generation X - nach gängiger Meinung unterscheiden sich einzelne Generationen in ihren Erfahrungen und dadurch auch in ihren persönlichen Einstellungen.

Doch das ist laut dem Soziologen Martin Schröder von der Universität Marburg gar nicht der Fall. "Wenn man sich unterschiedliche Geburtenkohorten in ihren Einstellungen anschaut, dann findet man tatsächlich, dass die sich kaum unterscheiden - jedenfalls nicht abhängig vom Geburtszeitpunkt", sagte Schröder dem Deutschlandfunk. Warum dennoch immer wieder eine neue Generation ausgerufen wird, erklärt der Soziologe mit dem menschlichen Bedürfnis, "immer mal wieder der Jugend irgendwelche Eigenschaften" zuzuschreiben. Zudem würden mitunter verschiedene Effekte verwechselt. So änderten sich mit dem Fortschreiten der Zeit bestimmte Einstellungen der Gesamtgesellschaft. Das könne man leicht mit Generationenunterschieden verwechseln. Und: Alle Menschen veränderten mit zunehmendem Alter ihre Einstellungen. Das liege aber nicht an der Generation, der sie angehörten, sondern eben daran, dass sie ein bestimmtes Alter hätten.



Schröder führte für seine Forschung eine umfangreiche Studie durch. Warum andere Soziologen zu anderen Schlüssen kamen, liegt nach seiner Überzeugung zum Teil daran, dass methodische Fehler gemacht wurden. Es gebe aber auch Fachkollegen, die einfach eine neue Generation ausriefen, ohne eine Datengrundlage dafür zu haben.