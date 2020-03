Seit drei Uhr gilt die Sommerzeit in Deutschland. "Sinn dieser Zeitumstellung war es eigentlich, Energie zu sparen", sagte die Soziologin und Zeitforscherin Elke Großer im Dlf. Aber für diesen Energiespareffekt gebe es keine Beweise. Es scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. "Viele Menschen sehen in dieser Zeitumstellung aber den Vorteil darin, dass sie in den Sommermonaten diese längeren schönen Abende genießen können." Daher würden viele laut Umfrage auch die ganzjährige Sommerzeit bevorzugen.

Mehr Verkehrsunfälle und gesundheitliche Probleme

Mit der äußeren Uhrumstellung komme unsere innere Uhr aber nur verzögert mit. "Es kann mehrere Tage dauern, bis innere und äußere Uhr wieder im gleichen Takt schwingen", sagte sie. Für viele Menschen komme es zu zahlreichen gesundheitlichen Beschwerden, wie Schlafschwierigkeiten, Konzentrationsproblemen, depressive Verstimmungen, aber auch Verdauungsproblemen. "In der Frühjahrsumstellung sind diese Beschwerden stärker ausgeprägt." Auch die Unfallgefahr im Straßenverkehr erhöhe sich durch die Zeitumstellung. Sie plädiere daher auf "die normale mitteleuropäische Zeit umzustellen".