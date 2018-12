Die Frankfurter Soziologin Bernstein schlägt vor, den Umgang mit Antisemitismus im Lehramtsstudium zu verankern.

Sie sagte dem Evangelischen Pressedienst, Lehrkräfte müssten besser geschult werden, um Antisemitismus zu erkennen. Am Donnerstag erscheint eine Studie der Soziologin über Antisemitismus in der Schule aus Sicht der Betroffenen. Sie betonte in dem Interview mit dem epd, Lehrpersonen würden viele Formen des Antisemitismus oft nicht erkennen. Für Lehrerinnen und Lehrer sei Antisemitismus meist Hass oder Feindseligkeit gegenüber Juden. Für Betroffene aber fange Antisemitismus viel früher an - mit Ressentiments, Ignoranz oder Skepsis gegenüber Juden. Es fehle oft das Bewusstsein, dass das "Jude-Sein" als Stigma benutzt werde und als Abwertung gemeint sei.