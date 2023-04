SpaceX hat einen ersten Testflug des Raumschiffs Starship in der Erd-Umlaufbahn für Montag angekündigt. (Imago / NurPhoto / IMAGO / Reginald Mathalone)

Die Genehmigung umfasst auch eine fünfjährige Fluglizenz. Musk kündigte daraufhin umgehend per Twitter an, dass Starship bereits am Montag zu einem ersten Testflug in die Erdumlaufbahn aufbrechen solle. Der Start soll von der Weltraumstation Starbase im US-Bundesstaat Texas erfolgen.

Starship wird von einer 120 Meter hohen Trägerrakete angetrieben und gilt damit als das bisher größte Raumfahrt-Fluggerät der Welt. Die US-Weltraumbehörde Nasa plant, ihre Weltraum-Mission Artemis-3 mit Starship durchzuführen. Bei dieser Mission sollen Astronauten erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder auf dem Mond landen. Sie soll im übernächsten Jahr stattfinden.

