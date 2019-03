Seit 2011 sind die USA auf Russland angewiesen, wenn sie Besatzungsmitglieder zur Internationalen Raumstation bringen wollen. Mit Hilfe des privaten Unternehmens SpaceX wollen sie wieder unabhängig werden - und sind dabei heute einen Schritt vorangekommen. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral startete ein unbemannter Testflug zur ISS. An Bord: eine Puppe.

Live-Bilder der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa zeigten, wie das Raumschiff "Crew Dragon" in Florida abhob. Wenn alles nach Plan verläuft, soll der Frachter am Sonntag an der Internationalen Raumstation in 400 Kilometern Höhe andocken. Nasa-Chef Bridenstein freute sich auf Twitter über den erfolgreichen Start. Er sprach von einem "großen Tag" für SpaceX und die Nasa. Die Mission markiere "ein neues Kapitel der amerikanischen Exzellenz".

"Crew Dragon" fliegt mit Puppe an Bord zur ISS und zurück

"Crew Dragon" bietet theoretisch sieben Menschen Platz. Tatsächlich war diesmal aber nur eine Puppe an Bord, die an Kopf, Nacken und Rückgrat mit Sensoren ausgestattet ist. Sie sollen messen, welche Kräfte während des Fluges auf den Körper wirken. Erweist sich der private Raumfrachter als sicher, könnte noch in diesem Jahr ein bemannter Testflug folgen. Er würde die Nasa einer Unabhängigkeit von Russland ein weiteres Stück näher bringen. 2011 hatte die amerikanische Raumfahrtbehörde bemannte Flüge mit eigenen Shuttles eingestellt. Seitdem fliegen US-Astronauten an Bord russischer Sojus-Kapseln zur ISS.



SpaceX wurde 2002 von dem Amerikaner Elon Musk im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet.