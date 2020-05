Russlands Raumfahrtagentur Roskosmos hat den geglückten Start von US-Astronauten ins All gewürdigt.

Roskosmos-Chef Krikalew erklärte auf Twitter, der Erfolg der US-Mission werde neue Möglichkeiten eröffnen, die dem gesamten internationalen Weltraumprogramm zugute kämen. Erstmals seit rund neun Jahren war in den USA wieder eine bemannte Rakete ins All gestartet. Um 21 Uhr 22 Mitteleuropäischer Sommerzeit hoben die Amerikaner Robert Behnken und Douglas Hurley mit einer "Falcon 9"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Sie sollen mit der vom privaten Unternehmen SpaceX entwickelten Kapsel "Crew Dragon" zur ISS fliegen. Zuletzt waren Astronauten im Sommer 2011 von den Vereinigten Staaten aus mit der Raumfähre "Atlantis" zur ISS geflogen. Danach wurden Flüge mit dem Space Shuttle von der Nasa aus Kostengründen eingestellt.