Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX will zum Mars - und ist jetzt nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt vorangekommen.

Es hat in Texas einen kurzen Testflug mit seiner "Starhopper"-Rakete gemacht. Die hat einen Durchmesser von rund neun Metern und ist ein technischer Prototyp für eine Superschwerlastrakete, die in Zukunft Menschen und Fracht zum Mond und zum Mars bringen soll. Bei dem Test stieg die Starhopper rund 150 Meter in die Höhe, flog 100 Meter weit und landete nach knapp einer Minute wieder auf der Erde.



Mehr als Hüpfer sind wegen der US-Luftfahrtbehörde im Moment nicht erlaubt. SpaceX-Chef Elon Musk feierte den Test als Erfolg. Er twitterte, eines Tages werde sein Gerät auf der rostfarbenen Sandfläche des Mars landen. Laut Musks Vorstellungen soll das schon ab 2025 möglich sein. Die US-Raumfahrtagentur Nasa hält das aber frühestens in den 2030er Jahren für wahrscheinlich.