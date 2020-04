Zum ersten Mal seit der Einstellung des Space-Shuttle-Programms im Jahr 2011 wollen die USA Ende Mai wieder Menschen ohne russische Unterstützung in die Erdumlaufbahn bringen.

Wie der Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa, Bridenstine, mitteilte, sollen die beiden Astronauten mit einer Rakete des privaten Unternehmens SpaceX von Cape Canaveral aus zur internationalen Raumstation ISS starten. In den vergangenen neun Jahren waren die Vereinigten Staaten darauf angewiesen, für ihre Astronauten Plätze an Bord russischer Raketen zu kaufen, die in Kasachstan abheben.



SpaceX gehört dem amerikanischen Milliardär Elon Musk. Letztes Jahr hatte das Unternehmen erfolgreich eine Kapsel für bemannte Raumflüge getestet, indem sie ohne Besatzung zur ISS flog. Weil die zurückgekehrte Kapsel bei Tests versehentlich zerstört wurde, hatte sich die Wiederaufnahme der bemannten Flüge verzögert.