Im Kampf gegen das Coronavirus in Europa hat Bundesgesundheitsminister Spahn zu gemeinsamen Anstrengungen aufgerufen.

Die Lage habe sich in den letzten Tagen und Stunden deutlich verändert, sagte Spahn in Berlin. Die Zahl der Infektionen steige und die Verfolgung aller Kontakt-Ketten quer durch Europa werde immer schwieriger. Deutschland und ganz Europa stünden am Beginn einer Epidemie, fügte der CDU-Politiker hinzu. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich und Italien habe er darauf gedrungen, dass sich die Gesundheitsminister der EU nächste Woche treffen. Ein Sprecher der EU-Kommission hatte zuvor mitgeteilt, dass die EU-Gesundheitsminister erneut ihr Vorgehen abstimmen wollen. Nach Angaben von Spahns Ministerium soll das Treffen voraussichtlich am Freitag stattfinden.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden weltweit immer mehr Großveranstaltungen abgesagt. Die US-Regierung strich ein für Mitte März geplantes Gipfeltreffen mit den Staaten des Verbandes Südostasiatischer Staaten, das in Las Vegas stattfinden sollte. Auch die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin wurde abgesagt.