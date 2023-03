Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn (CDU) (picture alliance / dpa / Flashpic / Jens Krick)

Spahn sagte der "Stuttgarter Zeitung", die Bundesregierung solle dazu jedes Jahr einen Bericht vorlegen und aus möglichen Abhängigkeiten Konsequenzen ziehen. Der CDU-Politiker betonte, der "China-Check" müsse alle Bereiche umfassen und nicht nur kritische Infrastruktur wie die Telekommunikation.

Gestern war bekannt geworden, dass Komponenten chinesischer Hersteller, die beim Ausbau des Mobilfunknetzes in Deutschland verwendet wurden, auch nachträglich noch auf ihre Sicherheit überprüft werden sollen. Es sei zu befürchten, dass sie die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Deutschland gefährdeten, erklärte das Bundesinnenministerium. Die Regierung will ausschließen, dass China Einfluss auf deutsche Handynetze bekommt. Unter anderem die USA und Kanada haben chinesische Technik bereits aus ihren Netzen verbannt.

