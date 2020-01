Spahn: Gefahr für die Bevölkerung ist weiter gering

Deutschland ist nach Einschätzung von Gesundheitsminister Spahn gut auf die neue Virus-Erkrankung aus China vorbereitet.

Dies zeige auch der Fall in Bayern, sagte der CDU-Politiker. Im Landkreis Starnberg war gestern Abend die erste Infektion mit dem Coronavirus 2019-nCoV in Deutschland nachgewiesen worden.



Spahn betonte, es sei zu erwarten gewesen, dass das Virus auch Deutschland erreiche. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bleibe nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts aber weiterhin gering.



In China sind mittlerweile mehr als 100 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben. Mehr als 4.500 sind infiziert.