Vollständig geimpfte Bürger sollen Gesundheitsminister Spahn zufolge künftig mehr Freiheiten zurückbekommen und wie Personen mit negativem Test behandelt werden. Grundlage für den Plan sind laut "Bild am Sonntag" neue Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts.

Die BamS zitiert Spahn, die neuen Regeln sollten gelten, wenn die dritte Welle gebrochen und etwa beim Einzelhandel ein Schnelltest-System aufgebaut worden sei. Wer vollständig geimpft sei, könne in Zukunft wie jemand behandelt werden, der negativ getestet worden sei, meinte der CDU-Politiker. Diese Personen könnten dann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. Zudem müssten sie nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts auch nicht mehr in Quarantäne.

RKI-Bericht sieht kaum noch Übertragungsrisiko bei vollständig Geimpften

Hintergrund ist der Zeitung zufolge ein neuer Bericht des RKI an das Bundesgesundheitsministerium, wonach Geimpfte nur noch ein geringes Übertragungsrisiko darstellen. Wörtlich heißt es demnach in dem Bericht: "Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen."



Der Bericht wurde laut BamS am Samstag an die Bundesländer verschickt. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte das RKI um eine Analyse gebeten, ob und wann die Einbeziehung Geimpfter in Testkonzepte "möglicherweise obsolet" wird. Laut Spahn sollen die Erkenntnisse nun "zeitnah in Gesprächen mit den Ländern in die Praxis" gebracht werden.

