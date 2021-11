Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler appellieren an alle Ungeimpften, sich impfen zu lassen. (AFP/Tobias SCHWARZ / AFP / POOL)

Dies könne mindestens das ganze Jahr 2022 über gelten. Wer mehr unternehmen wolle, als das Rathaus aufzusuchen oder den Supermarkt, müsse dann eben geimpft sein. Dies wäre eine ziemlich klare Ansage, erklärte Spahn. Aktuell sehe man, was es bedeute, wenn elf Millionen Erwachsene sich noch nicht hätten überzeugen lassen. Deutschland sei in der bislang schwersten und dramatischsten Zeit dieser Pandemie.

RKI-Präsident Wieler: "Impfen ist der Weg aus der Pandemie"

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, appellierte erneut eindringlich an alle Ungeimpften, sich impfen zu lassen. Es sei der Weg aus der Pandemie. Wenn man es nicht schaffe, die Menschen zu überzeugen, müsse man über eine Impfpflicht nachdenken. Deutschland sei in einer Notsituation und in einer solchen dürfe man nichts prinzipiell ausschließen. Mit Blick auf die erstmal in Südafrika entdeckte neue Coronavirus-Variante betonte Wieler, die Impfung bleibe auch bei Omikron die beste Option. Alle Menschen, die sich impfen liessen, fingen nicht bei null an, wenn sie sich mit einer neuen Variante infiziert hätten. Sie hätten auf jeden Fall schon einen gewissen Impfschutz, das sei entscheidend zu wissen.

Unionsfraktionschef Brinkhaus spricht von vorgezogenen Weihnachtsferien

Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher forderte den Bund dazu auf, das Infektionsschutzgesetz nachzuschärfen. Mit Blick auf die dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen müsse ganz dringend gegengesteuert werden, erklärte die Grünen-Politikerin. Nötig seien jetzt massive Kontaktbeschränkungen. Unionsfraktionschef Brinkhaus brachte in diesem Zusammenhang vorgezogene Weihnachtsferien ins Spiel.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.