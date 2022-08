Das Kernkraftwerk Isar 2 gehört zu den letzten drei deutschen Atommeilern, die eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollen. (picture alliance/dpa/Armin Weigel)

Im Winter werde jede Energie benötigt. Es wäre fatal für Deutschland und Europa, mitten in dieser Energiekrise sechs Prozent der deutschen Stromproduktion vom Netz zu nehmen, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er würde die Kernkraftwerke so lange laufen lassen, wie die Gasmangellage dauere.

Eigentlich ist vorgesehen, dass die Meiler Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg zum Jahresende außer Betrieb genommen werden. Wegen dieses Termins war 2019 auf die eigentlich alle zehn Jahre vorgeschriebene Sicherheitsprüfung verzichtet worden.

Spahn betonte, die Kernkraftwerke würden jeden Tag überwacht. Man könne in Deutschland keine AKW betreiben, ohne dass da wirklich alles gecheckt werde. Was am 31.12. sicher sei, sei auch noch am 1.1. sicher.

