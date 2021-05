Bundesgesundheitsminister Spahn mahnt zu Umsicht beim weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie.

In einem Schreiben Spahns an seine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, heißt es, wenn zu viel zu schnell gelockert werde und die gegenseitige Vorsicht nachlasse, bestünden enorme Risiken für erneut stark steigende Infektionszahlen. Ein "politischer Wettlauf der Lockerungen, zumal im Wahljahr" müsse unbedingt vermieden werden, betont der CDU-Politiker. Grundlage für schrittweise Öffnungen sei ein intensives Testen in -Zitat- "allen Lebenswelten". Als ein Beispiel nennt er Schulen, wo zwei negative Tests pro Woche Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sein sollten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 13.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 13.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 13.05.)

Test und Schutz

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 13.05.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 03.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.05.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 11.5.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 10.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.