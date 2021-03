Bundesgesundheitsminister Spahn hat seinen CDU-Parteikollegen Löbel in der Affäre um die Beschaffung von Corona-Masken scharf kritisiert. Spahn sagte der Zeitung "Die Rheinpfalz", in Notsituationen mit der Vermittlung von Geschäften Geld verdienen zu wollen, gehe gar nicht und zerstöre das Vertrauen in die Demokratie.

Die Firma des CDU-Bundestagsabgeordnete Löbel soll 250.000 Euro Provision für die Vermittlung eines Maskengeschäfts erhalten haben. Als Konsequenz aus der Affäre hatte Löbel seinen Rückzug aus dem Parlament zum 31. August angekündigt. Aus der Unionsfraktion wolle er sofort austreten.



Unions-Fraktionsvize Jung sagte der Stuttgarter Zeitung, er halte einen sofortigen Mandatsverzicht Löbels für angebracht. Auch der Linken-Fraktionsvorsitzende Bartsch kritisierte, dass Löbel erst Ende August das Parlament verlasse. Dies habe offenbar mit Pensionsansprüchen zu tun. FDP-Fraktionsvize Theurer forderte einen Untersuchungsausschuss.



Auch gegen den CSU-Abgeordneten Nüßlein wird wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Ankauf von Masken ermittelt. Er gab sein Amt als Fraktionsvize der Union auf und wird ebenfalls nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Die Vorwürfe bestreitet er.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.