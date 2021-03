Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler haben an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, zur Eindämmung der Corona-Pandemie persönliche Begegnungen an Ostern weitgehend zu reduzieren. Der CDU-Politiker empfahl, Treffen möglichst draußen und in Innenräumen mit Schutzmasken abzuhalten. Deutschland befinde sich im letzten, aber auch schwersten Teil des Pandemie-Marathons.

Virus-Varianten machten die Lage besonders gefährlich. Wenn der Anstieg der Infektionszahlen so weiterlaufe, könne das Gesundheitssystem im April an seine Belastungsgrenze kommen, warnte Spahn.



Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, bestätigte eine steigende Anzahl von Intensivpatienten. Es gebe deutliche Signale, wonach die dritte Welle noch schlimmer werden könne als die ersten beiden. Die Impfkampagne nehme aber an Fahrt auf und ermögliche in diesem Jahr, die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Testpflicht auf Dienstag verschoben

Spahn kündigte für April 15 Millionen Impfdosen an. Bis die Impfungen Wirkung zeigten, sei ein Vielzahl von Maßnahmen nötig. Dazu zählt auch die Corona-Testpflicht für alle Reiserückkehrer nach Deutschland. Diese wird laut Spahn statt Sonntag erst in der Nacht zu Dienstag in Kraft treten, um den Fluggesellschaften etwas mehr Zeit für die Maßnahme einzuräumen.



Die Folge der neuen Verordnung beschrieb Spahn so: "Wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen." Der Test darf frühestens 48 Stunden vor der Einreise gemacht werden. Die Kosten sollen die Reisenden selbst tragen. Nur bei Vorlage eines Negativtests dürfen die Airlines die Passagiere an Bord lassen - andernfalls droht ein Bußgeld. Wer positiv ist, muss im Reiseland nach den dort geltenden Vorschriften in Quarantäne. Die Kosten dafür muss er oder sie in der Regel selbst tragen.

Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.