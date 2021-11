Jens Spahn (r, CDU), Bundesgesundheitsminister, und Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), äußern sich in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie. (picture alliance/dpa)

Bislang sei in Europa allerdings kein Fall bekannt, erklärte Wieler in Berlin. Man tausche sich eng mit den Behörden im südlichen Afrika über die neue Virusvariante und die Lage vor Ort aus. Die Bundesregierung will Südafrika ab heute Nacht zum Virusvariantengebiet erklären. Nach Angaben des geschäftsführenden Gesundheitsministers Spahn dürfen Fluggesellschaften dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern. Zudem müssten alle Eingereisten für 14 Tage in Quarantäne - auch wenn sie vollständig geimpft sind. Die neue Einstufung wird nach Angaben des Ministeriums möglicherweise auch Nachbarländer von Südafrika betreffen.

Angesichts steigender Inzidenzen in Deutschland forderte Spahn die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, umgehend ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. Die Lage sei so ernst wie noch zu keinem Zeitpunkt in der Pandemie. Es brauche nun konsequente Umsetzung von 2G-plus-Regeln und die Absage von Feiern und Großveranstaltungen, sagte der CDU-Politiker.

Die Gesundheitsämter in Deutschland hatten dem Robert Koch-Institut zuletzt 76.414 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind rund 23.000 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage Inzidenz stieg auf 438,2. Deutschlandweit wurden 357 Todesfälle verzeichnet.

