Gesundheitsminister Spahn will sich während der Ratspräsidentschaft für mehr Unabhängigkeit der EU bei der Versorgung mit Arzneimitteln und Schutzausrüstung einsetzen.

Er wolle mit seinen EU-Kollegen eine Liste mit besonders sensiblen Wirkstoffen erstellen, sagte Spahn in Berlin. Es sollte sich nicht in China entscheiden, ob es in Europa ausreichend Medikamente gebe. In der Coronakrise hätten die Europäer erneut erfahren, dass sie zusammenstehen müssten, um Gefahren abzuwehren. Sphan schlug auch vor, die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde zu stärken.



Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft findet am Donnerstag eine Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister statt.