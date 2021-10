In Berlin hat der Deutsche Pflegetag begonnen. Vertreter der Branche sowie Experten aus Politik, Wirtschaft und Verbänden beraten heute und morgen über aktuelle Herausforderungen. Zum Auftakt forderten Verbände und Politiker eine Stärkung der Pflege in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Pflegeberufe seien.

Die Regierung habe bereits viele Verbesserungen auf den Weg gebracht, betonte der CDU-Politiker. Er räumte jedoch ein, dass diese im Arbeitsalltag als noch nicht ausreichend empfunden würden. Die Arbeitsbedingungen in der Branche müssten attraktiver werden, meinte Spahn. Er rief die Pflegekräfte auf, sich stärker zu organisieren. Jedes Krankenhaus und jedes Altenheim suche derzeit Personal. Die Pflegekräfte säßen in dieser Hinsicht am längeren Hebel.

Verbände fordern bessere Löhne

Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Vogler, wies im Vorfeld auf den Personalmangel hin. Bereits heute fehlten rund 200.000 Kräfte in Krankenhäusern, Altenheimen und in der ambulanten Pflege, sagte Vogler. Für 2030 rechne sie mit 5,1 Millionen Pflegebedürftigen, für die es dann voraussichtlich rund 500.000 Fachkräfte zu wenig gebe. Deshalb müsse dringend die Bezahlung angepasst werden. Derzeit liege die Spanne zwischen 2.100 und 3.700 Euro brutto im Monat. Angemessen für eine Vollzeitstelle wäre aber ein Monatsgehalt von 4.000 Euro, so Vogler. Sie sprach von einer zentralen gesellschaftliche Herausforderung, für die Lösungen gefunden werden müssten.



Der Grünen-Politiker Dahmen bezeichnete die Situation in der Alten- und Krankenpflege im ARD-Fernsehen als dramatisch. Dort müssten die Arbeitsbedingungen verbessert werden, sagte Dahmen. Der Vorsitzende des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, Kneppe, plädierte zudem für mehr Kreativität. Man müsse wegkommen von der Kasernierung Hilfsbedürftiger, um älteren Menschen möglichst lange ein Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

