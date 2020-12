In Spanien hat es deutlich mehr Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben als bislang bekannt.

Für die Monate März bis Mai korrigierte die Nationale Statistikbehörde die Zahl um 18.000 nach oben. Insgesamt erlagen demnach in den drei Monaten über 45.000 Menschen dem Virus. Laut der Behörde wurde bei mehr als 32.000 von ihnen eine Corona-Infektion eindeutig als Todesursache festgestellt. Bei den anderen rund 13.000 sei wegen der Symptome von einer Covid-19-Erkrankung auszugehen.



Unter Berücksichtigung der neuen Zahlen wären damit inzwischen mehr als 65.000 Menschen in Spanien an der Krankheit gestorben.

