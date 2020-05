Mehrere tausend Spanier haben in Madrid und anderen Städten gegen die gesellschaftlichen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie protestiert.

Sie folgten einem Aufruf der rechtsgerichteten Vox-Partei. In Madrid demonstrierten die Menschen teilweise, ohne den Mindestabstand einzuhalten. Der Vorsitzende der Vox-Partei, Abascal, forderte den Rücktritt der Regierung. Weitere Proteste gab es in Barcelona, Sevilla und anderen Städten.



In Spanien sind bislang mehr als 28.000 Menschen an dem Corona-Virus gestorben. Die Regierung von Ministerpräsident Sánchez hatte weitreichende Ausgangs- und Kontaktverbote verhängt. In der Folge ging die Zahl der Neuinfektionen zurück. Derzeit werden die Beschränkungen langsam wieder gelockert.