Zur Eindämmung der Corona-Krise will die spanische Regierung den Notstand und die Ausgangssperre im ganzen Land um zwei Wochen bis zum 11. April verlängern.

Das sagte Ministerpräsident Sanchez nach einer Videokonferenz mit den Regionalpräsidenten. Die Verlängerung bedarf noch der Zustimmung durch das Parlament, womit jedoch gerechnet wird. Gleichzeitig kündigte Sanchez einen noch weitergehenden Einsatz des Militärs an, als bisher bereits geschehen. So sollen die Streitkräfte unter anderem bei Krankentransporten helfen sowie logistische Unterstützung bei der Verteilung von Hilfsgütern leisten.



In Spanien sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums landesweit mehr als 28.500 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert, die Zahl der Toten stieg auf mehr als 1.720. - Italien meldete am Abend, in den vergangenen 24 Stunden seien 651 Menschen an Covid-19 gestorben. Gestern war die Zahl der Toten an einem einzigen Tag mit 793 angegeben worden. Der Chef des Zivilschutzes, Borrelli, warnte aber davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Man dürfe in der Wachsamkeit nicht nachlassen, betonte er.