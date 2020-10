Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen hat die spanische Zentralregierung den Ausnahmezustand über die Hauptstadt Madrid und deren Umgebung verhängt.

Die Maßnahme gelte für zwei Wochen, teilte Gesundheitsminister Illa nach einer Krisensitzung des Kabinetts mit. Gestern hatte ein Gericht auf Betreiben der Regionalregierung in Madrid den seit knapp einer Woche geltenden Teil-Lockdown der Zentralregierung gekippt. Mit Hilfe des Ausnahmezustands sollen die Regelungen nun weiter in Kraft bleiben.



Mit durchschnittlich rund 600 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen Wochen weist die Region Madrid die höchste Corona-Ansteckungsrate in ganz Spanien auf. Die landesweite Rate von mehr als 250 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner ist wiederum die höchste in der EU.

