In Spanien ist es die zweite Nacht in Folge zu gewaltsamen Protesten gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gekommen.

In der Hauptstadt Madrid lieferten sich nach Polizeiangaben gewalttätige Gruppen Straßenschlachten mit Sicherheitskräften. Fernsehbilder zeigten, wie Demonstranten Steine in Richtung der Polizisten warfen. Schaufenster wurden eingeschlagen. Auch in Barcelona, in der nordspanischen Stadt Logrono sowie in Haro im Weinanbaugebiet La Rioja spielten sich ähnliche Szenen ab. Ministerpräsident Sanchez rief zur Ruhe auf. Nur mit Verantwortung, Einheit und Opferbereitschaft könne man die Pandemie besiegen. Gewalttätiges und irrationales Verhalten von einigen wenigen sei nicht hinnehmbar.



Spanien ist eines der am härtesten von der Pandemie betroffenen Länder. Es gilt ein landesweiter Ausnahmezustand, vielerorts gibt es nächtliche Ausgangssperren und andere Beschränkungen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.