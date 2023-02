Nicaraguanische Oppositionelle

In Freiheit: Christiana Chamorro, Tochter der früheren Präsidentin Nicaraguas, mit ihrem Bruder Joaquin und dem Publizisten Juan Lorenzo Holmann nach der Landung in den USA. (AFP / -)

Damit reagiere man auf Meldungen, wonach die autoritäre Regierung in Managua die Oppositionellen zu Staatenlosen erklären könnte, sagte Außenminister Albares in Madrid. Man sei zu einer Einbürgerung im Schnellverfahren bereit. Bei den am Donnerstag Freigelassenen und sofort in die Vereinigten Staaten Abgeschobenen handelt es sich etwa um Politiker, Journalisten, Priester und Studentenführer, die als Gegner von Langzeit-Staatschef Ortega gelten. Darunter ist auch die ehemalige Präsidentschafts-Kandidatin und Tochter des gleichnamigen früheren Staatschefs Chamorro.

2018 waren in Nicaragua Proteste gegen Ortega blutig niedergeschlagen worden. Laut Menschenrechtsorganisationen wurden damals mindestens 355 Menschen getötet, über 200 kamen ins Gefängnis. 2021 wurden dann im Vorfeld der Präsidentschaftswahl viele Oppositionelle festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.