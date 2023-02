Nicaraguanische Oppositionelle

In Freiheit: Christiana Chamorro, Tochter der früheren Präsidentin Nicaraguas, mit ihrem Bruder Joaquin und dem Publizisten Juan Lorenzo Holmann nach der Landung in den USA. (AFP / -)

Damit reagiere man auf Meldungen, wonach die autoritäre Regierung in Managua die Oppositionellen zu Staatenlosen erklären könnte, sagte Außenminister Albares in Madrid. Man sei zu einer Einbürgerung im Schnellverfahren bereit. Bei den in die Vereinigten Staaten Abgeschobenen handelt es sich etwa um Politiker, Journalisten, Priester und Studentenführer, die als Gegner von Staatschef Ortega gelten.

Die Behörden in Nicaragua hatten zuletzt offiziell 245 politische Gefangene anerkannt, darunter sieben Frauen und Männer, die bei den Wahlen im November 2021 gegen Präsident Ortega kandidieren wollten. Besonders seit einer Protestwelle 2018, bei deren Niederschlagung mehr als 350 Menschen getötet wurden, geht Ortega äußerst repressiv gegen sämtliche Regimegegner vor.

