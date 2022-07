Waldbrände

Spanien bislang am stärksten von Feuern betroffen

In Spanien sind in diesem Jahr bereits mehr als 2.000 Quadratkilometer Vegetation verbrannt. Das geht aus einer Statistik des europäischen Waldbrand-Informationssystems EFFIS hervor. Damit ist Spanien das am stärksten von Feuern betroffene Land in Europa.

24.07.2022