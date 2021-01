In Spanien werden Corona-Impfstoffe wegen Lieferverzögerungen bei Pharmakonzernen knapp.

In der Folge müssten Immunisierungen von medizinischen Fachkräften und Bewohnern von Pflegeheimen verschoben werden, teilten die Behörden mit. Im Nordosten Kataloniens sollen dagegen alle noch verfügbaren Dosen verabreicht werden. Dies hat zur Folge, dass 10.000 Menschen, die bereits eine erste Dosis bekommen haben, länger als die vorgesehenen 21 Tage auf die zweite warten müssen. Gemäß den Richtlinien kann die zweite Impfstoff-Gabe bis zu 45 Tage nach der ersten verabreicht werden.



In der EU liegt die Impf-Quote bei etwas mehr als zwei Prozent. In Großbritannien sind es zehn Prozent. Israel hat bisher mehr als 40 Prozent seiner Bevölkerung mit mindestens einer ersten Impf-Dosis versorgt.

