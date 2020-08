Die spanische Hauptstadt Madrid versucht die Bevölkerung mit einer umstrittenen Kampagne dazu zu bewegen, die Maskenpflicht einzuhalten.

Die Kampagne hat inzwischen Kritik hervorgerufen. In dem Video "Protégete, protégenos!" (übersetzt "Beschütze dich, beschütze uns!") ist am Ende eine Feuerbestattung zu sehen. Dazu wird erklärt, Zitat: "Einäscherungsofen 980 Grad. Es gibt Dinge, die mehr Hitze verursachen als eine Schutzmaske".



Nutzerinnen und Nutzer in sozialen Netzwerken haben dies als geschmack- und pietätslos kritisiert. Andere wiederum halten wegen steigender Zahlen von Neuinfektionen eine derartige Sensibilisierung für nötig.



In Madrid halten sich zwar die meisten Menschen an die Maskenpflicht. In Kneipen und Restaurants sowie im öffentlichen Raum verhalten sich aber vor allem Jüngere inzwischen wieder unvorsichtiger. Viele klagen, dass das Tragen von Gesichtsmasken bei Temperaturen von mehr als 35 Grad eine Tortur sei.



Madrid wurde vom Coronavirus mit bisher mehr als 8.000 Toten besonders hart getroffen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 06.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 04.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 02.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 18.07.)

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht (Stand: 01.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 05.08.)

Test und Schutz

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 06.08.)

+ Impfung: So weit ist die Forschung (Stand: 01.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 11.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.