Die Maßnahme soll private und industrielle Verbraucher mit Tarifen entlasten, die an die Strombörsen gekoppelt sind. Der Preisdeckel soll für ein Jahr gelten. Eine Regierungssprecherin sagte in Madrid, Spanien führe mit dieser Entscheidung einen strukturellen Wandel in der europäischen Energiepolitik an.

Die Europäische Kommission hatte vor zwei Wochen beschlossen, dass Spanien und Portugal die Preise auf 40 Euro pro Megawattstunde begrenzen dürfen.

13.05.2022