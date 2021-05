Der spanische Dichter Francisco Brines ist tot.

Er starb im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Gandia, wie das Kulturministerium in Madrid mitteilte. Brines galt als einer der wichtigsten spanischen Poeten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Erst kürzlich war er mit dem angesehenen Cervantes-Literaturpreis ausgezeichnet worden. Eines seiner bekanntesten Werke ist der Gedichtband "Der Herbst der Rosen".



Ministerpräsident Sánchez würdigte Brines als "Meister der Dichtung".

